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РПЛ

Сегодня, 15:13

Радченко заявил, что Абаскаль в матче с «Зенитом» ошибся с тактикой, схемой и составом

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о победе питерцев над москвичами со счетом 3:1 в матче 5-го тура чемпионата России.

«Одна из основных причин поражения «Спартака» — это ошибка тренерского штаба (Гильермо Абаскаля) с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», — приводит «Чемпионат» слова Радченко.

Он также подчеркнул, что сине-бело-голубые всегда очень хорошо проводят такие принципиальные встречи.

«Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча", — сказал Радченко.

«Зенит» (10 очков) после победы в Москве обошел «Спартак» (9 очков) в турнирной таблице РПЛ и поднялся на третье место.

Источник: championat.com
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 - : -
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Факел – Краснодар
 - : -
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Рубин – Динамо
 - : -
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27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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Сочи – Локомотив
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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