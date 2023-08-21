Радченко заявил, что Абаскаль в матче с «Зенитом» ошибся с тактикой, схемой и составом

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о победе питерцев над москвичами со счетом 3:1 в матче 5-го тура чемпионата России.

«Одна из основных причин поражения «Спартака» — это ошибка тренерского штаба (Гильермо Абаскаля) с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», — приводит «Чемпионат» слова Радченко.

Он также подчеркнул, что сине-бело-голубые всегда очень хорошо проводят такие принципиальные встречи.

«Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча", — сказал Радченко.

«Зенит» (10 очков) после победы в Москве обошел «Спартак» (9 очков) в турнирной таблице РПЛ и поднялся на третье место.