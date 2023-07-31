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Сегодня, 14:00

Радченко заявил, что был бы рад видеть Тикнизяна в «Зените»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что хотел бы видеть в команде защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Может ли Тикнизян заинтересовать «Зенит»? Конечно, у «Зенита» расширенный список селекционной службы, следят за всеми игроками. Если Тикнизян будет также хорошо работать, то почему бы и нет. Он же воспитанник петербургского футбола. Я всегда за то, чтобы ребята, которые играли в Санкт-Петербурге и проходили местную школу, возвращались туда, где они начинали свою футбольную жизнь», — сказал Радченко Legalbet.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 голав чемпионате России. Его контракт с «Локо» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/radchenko-zayavil-chto-hotel-bi-videt-tiknizyana-v/
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
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