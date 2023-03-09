Радченко заявил, что чемпионская гонку в РПЛ давно мертва

Экс-нападающий петербургского «Зенита», ныне тренер клубной академии Дмитрий Радченко объяснил, почему чемпионская интрига в РПЛ давно умерла, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых против «Химок».

«Понятно, что каждая команда, которая находится внизу турнирной таблицы, ставит перед собой задачи. И «Химки» тоже очень такой «подраненный» зверь, который будет цепляться за каждое очко. Конечно, «Зенит» — фаворит этого матча. Хотя по последней игре на сборах у болельщиков и специалистов было много вопросов по состоянию команды, да и другие игры в межсезонье были не слишком впечатляющими. Но официальная игра с «Пари НН» показала, что команда находится в такой хорошей форме, что «Химкам» будет очень сложно отобрать в Петербурге очки. Чемпионская интрига мертва? Мне кажется, она давно уже была мертва. Вы вспомните начало чемпионата, когда стали говорить, мол, ЦСКА составит конкуренцию «Зениту», через неделю — кто-то еще, потом — ой, «Спартак». Но надо объективно смотреть на вещи: «Зенит» сейчас на голову всех сильней и вряд ли отпустит чемпионство. А второе место должен занять «Спартак», потому что по игре и по функциональной готовности футболистов красно-белые сейчас лучше других», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).