Радченко: «За российского игрока сейчас не могут заплатить 50 миллионов евро»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что ни за одного российского игрока не заплатят 50 миллионов евро.

«Информацию про Хусанова я не могу комментировать. Что касается того, есть ли в России футболисты, которых можно продать за 50 миллионов евро, то, может быть, такие и имеются. Но они не стоят столько денег по одной простой причине — мы не играем в еврокубках. Трансферная сумма игроков растет от выступления в европейских турнирах типа Лиги чемпионов. Вот и все. Поэтому за какого-то российского игрока сейчас вряд ли могут заплатить 50 миллионов. Сумма большая, это должен быть один из грандов», — заявил Радченко Legalbet.ru

Летом 2023 года «Ланс» купил 20-летнего Абдукодира Хусанова у белорусского клуба «Энергетик-БГУ», заплатив 100 тысяч евро. В этом сезоне защитник сыграл 16 матчей за команду и сделал одну голевую передачу.