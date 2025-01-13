Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

Радченко: «За российского игрока сейчас не могут заплатить 50 миллионов евро»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что ни за одного российского игрока не заплатят 50 миллионов евро.

«Информацию про Хусанова я не могу комментировать. Что касается того, есть ли в России футболисты, которых можно продать за 50 миллионов евро, то, может быть, такие и имеются. Но они не стоят столько денег по одной простой причине — мы не играем в еврокубках. Трансферная сумма игроков растет от выступления в европейских турнирах типа Лиги чемпионов. Вот и все. Поэтому за какого-то российского игрока сейчас вряд ли могут заплатить 50 миллионов. Сумма большая, это должен быть один из грандов», — заявил Радченко Legalbet.ru

Летом 2023 года «Ланс» купил 20-летнего Абдукодира Хусанова у белорусского клуба «Энергетик-БГУ», заплатив 100 тысяч евро. В этом сезоне защитник сыграл 16 матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Радченко
Футбол
Абдукодир Хусанов
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Сегодня
Вчера
Неделя