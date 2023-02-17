0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Дугалич: «В «Тосно» не чувствовалось, что Погребняк такой великий и знаменитый»

Дугалич рассказал о том, каким ему запомнился нападающий Погребняк
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал о том, каким ему запомнился нападающий Павел Погребняк.

«Как себя проявляли Погребняк и Быстров? Они легенды российского футбола. Больше общался с Погребняком, мы до сих пор на связи. Он отличный парень, только хорошие слова могу в его адрес сказать. Никогда не чувствовалось, что Паша такой великий и знаменитый, мы все с большим удовольствием общались друг с другом. Погребняк всегда мог и пошутить, и что-то подсказать на тренировке. С кем из игроков на связи? Да со многими: с Артуром Нигматуллиным, Антоном Заболотным, Вагизом Галиулиным, Андреем Буйволовым, Георгием Мелкадзе. Даже с теми же Быстровым и Милевским, которые были с нами, периодически переписываемся. Плюс не стоит забывать о балканцах, а также о главном тренере Дмитрии Парфенове. Часто с ребятами вспоминаем те хорошие времена», — приводит слова Дугалича «РБ Спорт».

Погребняк является чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в составе «Зенита». В составе «Тосно» он стал обладателем Кубка России. Нападающий является членом Клуба Григория Федотова, на его счету 125 голов за карьеру.

Источник: https://metaratings.ru/news/dugalich-v-tosno-ne-chuvstvovalos-chto-pogrebnyak-takoi-velikii-i-znamenityi-228604/
Павел Погребняк
Раде Дугалич
Футбол
ФК Тосно
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с «Сепаханом»

«Крылья Советов» планируют подписать контракт с Зуевым, динамовец Галкин не останется в команде