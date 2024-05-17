Радич отреагировал на назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Экс-вратарь «Алании» и «Ростова» Деян Радич прокомментировал назначение Деяна Станковича на должность главного тренера «Спартака».

«Станкович — известный футболист, легенда «Интера». Сейчас он строит тренерскую карьеру, идет постепенно и, мне кажется, это правильный путь. Деян прогрессирует, посмотрим, как он будет работать в России. Все знают, что в «Спартаке» трудно работать, потому что ожидания самые высокие, но Деян — человек с очень сильным характером», — цитирует Радича Metaratings.ru.

В четверг, 16 мая пресс-служба «Спартака» объявила о назначении Станковича.