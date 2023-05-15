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15 мая, 22:29

Радич: «Увольнение Йокановича из «Динамо» не удивляет, он не добился результатов»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Увольнение Йокановича не удивляет, — цитирует «РБ Спорт» Радича. — Клуб недоволен его работой, поэтому решение понятное. Это не самый большой сюрприз, хотя полагал, что ему дадут доработать до конца сезона. Он не добился результатов, не реализовал свои планы. Так что этот опыт можно назвать неудачным для него. Будущее Йокановича? Сложно сказать. Писали про сборную Сербии, но не думаю, что это возможно. Там сейчас есть тренер. А что касается «Партизана», то там сейчас большие перемены, меняется руководство. Поэтому не думаю, что сейчас для них на первом месте поиск нового тренера.

Также Радич высказался о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Николич? Мы общались пару дней назад, но не обсуждали «Динамо». К нему проявляют интерес многие клубы. Не знаю про его общение с «Динамо». Но вообще не удивлюсь, если он возглавит клуб. Знаю его отношение к России. Он любит эту страну», — добавил он.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Деян Радич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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