Представитель нападающего «Локомотива» Радиковского: «Есть предложения из ФНЛ, ФНЛ-2 и стран ближнего зарубежья»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Дмитрия Радиковского, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Предложения из других клубов? В нем заинтересованы клубы ФНЛ и ФНЛ-2, есть предложения из ближнего зарубежья. Сейчас Радиковский не может выиграть конкуренцию у Воробьева и Сулейманова, руководство ищет вариант соглашения с клубом. Клуб будет подбираться по определенным требованиям к тренерскому штабу, где будет происходить развитие игрока», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт 19-летнего Радиковского с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.