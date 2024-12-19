Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:35

Представитель нападающего «Локомотива» Радиковского: «Есть предложения из ФНЛ, ФНЛ-2 и стран ближнего зарубежья»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Дмитрия Радиковского, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Предложения из других клубов? В нем заинтересованы клубы ФНЛ и ФНЛ-2, есть предложения из ближнего зарубежья. Сейчас Радиковский не может выиграть конкуренцию у Воробьева и Сулейманова, руководство ищет вариант соглашения с клубом. Клуб будет подбираться по определенным требованиям к тренерскому штабу, где будет происходить развитие игрока», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт 19-летнего Радиковского с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Мирра Андреева и Соболенко победили Рыбакину и Гарсию на турнире WTL
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Кубок года «Спорт-Экспресса» вернул Аленичева на 30 лет назад
Путин назвал причины роста цен в России
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Александр Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды
Сенников — о возможном трансфере Сильянова в «Зенит»: «За хорошие деньги надо продавать»
Кавазашвили: «Латышонок — лучший вратарь России в 2024-м, а Акинфеев пусть отдыхает»
Мантуан назвал Семака лучшим тренером, с которым он работал
«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?
Семин — о признании Станковича лучшим тренером месяца в РПЛ: «Вне сомнений, Деян заслужил эту награду»
Сегодня
Вчера
Неделя