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РПЛ

15 мая, 16:03

Радимов: «Фирменным прыжком на стол Евсеев ничего не испортил»

Александр Кружков
Обозреватель
Вадим Евсеев
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Факел»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Факела», который одержал в РПЛ третью победу подряд.

— Евсеев возглавил «Факел» спустя два дня после того, как команда с Пятибратовым обыграла в Москве «Динамо». Понятно, вопрос о назначении к тому моменту был уже решен, но все равно ситуация непростая, — сказал Радимов.

— Безусловно.

— Мне понравилось, как повел себя Вадим. В первом же интервью отметил работу предыдущего тренерского штаба. Сказал, что футболисты в хорошей форме, великолепно готовы физически. Ну и надо отдать должное самому Евсееву — своим уже фирменным прыжком на стол он ничего не испортил. Во всех смыслах. Умница! В итоге при нем «Факел» одержал две победы подряд и покинул зону стыковых матчей.

Гильермо Абаскаль. «Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова
Вадим Евсеев
Владислав Радимов
ФК Факел (Воронеж)
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