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Сегодня, 20:20

Радимов: «Мне бы хотелось, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча команд в 4-м туре РПЛ.

«Вроде бы встречаются лидеры, которые не потеряли пока очков. Но если «Зенит» действительно производит впечатление просто монстра, но «Динамо» и в кубковом матче со «Спартаком», и в играх чемпионата давало создавать моменты у своих ворот. И если некоторые команды их не реализуют, то «Зенит», конечно же, такого не простит. Поэтому я, разумеется, вижу «Зенит» фаворитом этой встречи. Хотелось бы мне, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки? На самом деле — да! Даже с учетом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки. Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» и московское «Динамо» сыграют в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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