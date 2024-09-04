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Сегодня, 11:29

Радимов: «Вернулся настоящий Кордоба, которого мы знаем»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал причины удачного отрезка «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» вышел уверенный в себе, он набрал в последних матчах ход. Не сказать, что прямо из-за игры, а из-за того, что очки были, победы были, где-то дожимали, потому что там все равно качественный состав. Кордоба? Как мне кажется, он немножко отошел от чемпионата Южной Америки, акклиматизировался, можно так сказать даже, и вернулся настоящий Кордоба, которого мы знаем и ждали, и «Краснодар» которого ждал. Вот и получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После семи туров РПЛ «Краснодар» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате России «быки» проведут 14 сентября против «Ростова».

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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