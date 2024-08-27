Радимов: «Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов прокомментировал игру «Акрона» на старте сезона.

«Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте и без вариантов. Потому что, да, они стараются играть в футбол, они действуют от себя, но мастерства в этой лиге намного больше, чем в ФНЛ. И здесь конкурентоспособные команды гораздо сильнее, и рано или поздно наказывают. Так было и с «Локомотивом», так было и с «Рубином», когда они играли. ЦСКА по делу выиграл и выиграл по делу крупно, а «Акрону» надо что-то думать, потому что футболисты в команде я не могу сказать, что плохие, но уровень средний, уровень аутсайдера нашего чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

В 6-м туре РПЛ «Акрон» крупно уступил на выезде ЦСКА (0:4). На данный момент клуб из Тольятти с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.