Радимов: «Песьяков специально пропустил от «Зенита»? Ребята, вы с ума сошли?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал тех, кто считает, что бывший голкипер «Ростова» Сергей Песьяков специально пропустил гол в матче против команды из Санкт-Петербурга (1:2) в 30-м туре РПЛ.

Победный гол на 85-й минуте забил Артур. Мяч влетел в ворота ростовчан от рук Песьякова. Победа над «Ростовом» принесла «Зениту» шестой чемпионский титул кряду.

«Я слышал даже такое мнение, что Песьяков специально пропустил этот мяч, ведь уходит все равно из «Ростова» в другую команду. И он, дескать, специально пропустил. Я отвечу: ребят, вы с ума сошли? Песьякова не знаете, Карпина не знаете? Что такие люди никогда бы жизни бы на такое не пошли», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

26 мая «Ростов» объявил об уходе 35-летнего голкипера. На следующий день о подписании контракта с Песьяковым сообщили «Крылья Советов».