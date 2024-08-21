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Судейство

Сегодня, 15:31

Радимов назвал недопустимым поведение спортивного директора «Оренбурга» Андреева после матча с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов отреагировал на эмоции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который после поражения команды от «Ростова» (2:3) раскритиковал судей.

— Такие эмоции в Премьер-Лиге, на федеральном канале — это, конечно, недопустимо. Я думаю, что Андреев за это понесет наказание, штраф, будет дисквалифицирован, наверное. Накипело, да. Но я, на самом деле, чего-то криминального в матче «Ростова» и «Оренбурга» не увидел. Другое дело, что по судейству в целом в РПЛ вопросов просто миллион возникает, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
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