Радимов назвал «Ростов» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Спартака» и «Ростова».

«Мне «Ростов» нравится в этом году — с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит. И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты — ростовчане. Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть. Я думаю, Карпин может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет. Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак». Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч пройдет в субботу, 29 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на 1 очко.