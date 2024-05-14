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Сегодня, 19:55

Радимов — о Глушенкове: «В последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали больше десяти передач»

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Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Я чуть похвастаюсь. Я, по-моему, в какой-то год девятнадцать голевых за «Зенит» отдал. И выиграл этот спор. У Глушенкова сейчас четырнадцать, если мне не изменяет память. А в последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали, по-моему, больше десяти передач, это так мало. Поэтому я очень рад за Глушенкова, он молодец.

Моменты у их ворот все равно создаются, и создаются в немалом количестве. Да, молодцы, наверху, но с их составом, где практически вся молодежь, вся сборная России, они обязаны находиться совсем наверху. Галактионов молодец, выправил сложную ситуацию без Дзюбы, да и разобрался с Дзюбой, в Оренбурге его не было. Но летом, в межсезонье, все равно надо думать, как баланс в игре соблюдать, потому что крен в сторону атаки существует", — сказал Радимов «РБ Спорт».

После 28 туров «Локомотив» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Железнодорожники еще не потеряли шансы на чемпионство. У лидируюшего «Динамо» 53 балла.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Михаил Галактионов
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