Радимов — о Глушенкове: «В последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали больше десяти передач»

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и ЦСКА Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Я чуть похвастаюсь. Я, по-моему, в какой-то год девятнадцать голевых за «Зенит» отдал. И выиграл этот спор. У Глушенкова сейчас четырнадцать, если мне не изменяет память. А в последние годы в РПЛ лучшие распасовщики не отдавали, по-моему, больше десяти передач, это так мало. Поэтому я очень рад за Глушенкова, он молодец.

Моменты у их ворот все равно создаются, и создаются в немалом количестве. Да, молодцы, наверху, но с их составом, где практически вся молодежь, вся сборная России, они обязаны находиться совсем наверху. Галактионов молодец, выправил сложную ситуацию без Дзюбы, да и разобрался с Дзюбой, в Оренбурге его не было. Но летом, в межсезонье, все равно надо думать, как баланс в игре соблюдать, потому что крен в сторону атаки существует", — сказал Радимов «РБ Спорт».

После 28 туров «Локомотив» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Железнодорожники еще не потеряли шансы на чемпионство. У лидируюшего «Динамо» 53 балла.