Радимов: «ЦСКА нужна глубина скамейки, потому что с «Локомотивом» вышел Лукин»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему победа ЦСКА над «Акроном» (4:0) важна для команды после двух поражений подряд от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1).

«Очень необходимая победа для армейцев. При том, что по игре, допустим, если в Краснодаре еще более-менее равный был футбол, то с «Локомотивом» они точно не заслуживали поражения. Но оно произошло. Хотя я думаю, что там они больше даже на три очка наиграли. И сейчас им нужны были эти три очка, чтобы поверить в себя, и они поверили. Атака у ЦСКА очень разнообразная и хорошая. И линия обороны, если не будет травм, конечно же, тоже хорошая. Но здесь глубина скамейки нужна, потому что с «Локомотивом» вышел Лукин... И чего? И все. А если что случится с центральным защитником, ты будешь с Лукиным играть...» — сказал Радимов «РБ Спорт».

После 6-ти туров РПЛ армейцы с 10 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» занимает 14-е место (4).