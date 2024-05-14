Радимов объяснил, почему Тороп играл в воротах ЦСКА в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, почему главный тренер армейцев Владимир Федотов в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» доверил место в воротах молодому Владиславу Торопу.

«Я думаю, все потому, что этот матч для ЦСКА особого значения не имел. Если бы играли за первое место, даже не сомневаюсь, что вышел бы Игорь Акинфеев. А так решили дать пацану поиграть, и в этом плане он получил отличную игровую практику. Ну кто знает, сколько еще протянет Акинфеев? А так парню опыт нужен, и он его получил и справился с этим. Хотя одна ошибка была, и он должен это понимать. Хорошо, Обляков его выручил», — сказал Радимов «РБ Спорт».

ЦСКА (42 очка) прервал серию из 5 матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.