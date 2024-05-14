Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:26

Радимов объяснил, почему Тороп играл в воротах ЦСКА в матче с «Зенитом»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, почему главный тренер армейцев Владимир Федотов в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» доверил место в воротах молодому Владиславу Торопу.

«Я думаю, все потому, что этот матч для ЦСКА особого значения не имел. Если бы играли за первое место, даже не сомневаюсь, что вышел бы Игорь Акинфеев. А так решили дать пацану поиграть, и в этом плане он получил отличную игровую практику. Ну кто знает, сколько еще протянет Акинфеев? А так парню опыт нужен, и он его получил и справился с этим. Хотя одна ошибка была, и он должен это понимать. Хорошо, Обляков его выручил», — сказал Радимов «РБ Спорт».

ЦСКА (42 очка) прервал серию из 5 матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Владислав Тороп
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
«Известия» опубликовали кадры стрельбы возле ТЦ «Сити Молл» в Петербурге
Макрон заявил о планах Парижа в ближайшее время поставить Киеву новое оружие
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Радимов раскритиковал Кассьерру за пенальти в матче с ЦСКА

Аленичев — о лимите на легионеров: «Проблема не в нем, а в уровне наших футболистов»