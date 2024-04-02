Радимов: «Краснодар» с Мусаевым ближе к золотым медалям, чем был с Ивичем»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов считает, что в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) «Краснодар» был ближе к победе.

«Мне кажется, «Краснодар» был ближе к победе в этом матче. И этот отмененный гол Сперцяна из-за совсем небольшого офсайда... Ну и вы представьте, что вместо 2:0 сразу же получаете 1:1. Но мне все равно краснодарцы больше понравились, в первый раз за сезон они забили в начале игры, потому что стали играть при Мусаеве более агрессивно. Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он отметил, что «быки» под руководством Мурада Мусаева сохраняют шансы на победу в РПЛ.

«С Мусаевым команда остается в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем», — добавил специалист.

После 21 матча «Краснодар» с 40 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» уступают лидирующему «Зениту» одно очко.