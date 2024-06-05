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Сегодня, 11:23

Радимов: «И Педро, и Артур должны играть сильнее»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры новичков сине-бело-голубых Артура и Педро.

«Артур, помимо золотого гола «Ростову», еще забил победный мяч «Краснодару». Педро забил «Спартаку» на чужом поле два фантастических мяча в Кубке, которые в итоге принесли титул. Но я еще раз говорю, полностью адаптации ни в коем случае они не прошли. И я даже уверен, что они могут играть гораздо сильнее, но для этого нужно время. Малком тоже не сразу заиграл, еще и травма была. Они раскрыли свой потенциал, при том, что забили победные голы. Но и один, и другой должны играть сильнее, и, я думаю, они будут сильнее», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

18-летний Педро провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами. 26-летний Артур принял участие в 17 встречах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Педро (Зенит)
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