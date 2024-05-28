Радимов: «На матч в Краснодаре динамовцы вышли испуганные»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Динамо» в заключительном матче РПЛ против «Краснодара» (0:1).

— Мне показалось, что «Динамо» вышло испуганное, — приводит слова Радимова «РБ Спорт». — Показали лица игроков перед началом игры — конечно же, не было в них уверенности. Мне кажется, «Динамо» хотело сыграть так же, как с «Зенитом» или Самарой. Но одно дело — это «Крылья Советов», а другое — «Краснодар». Конечно, «Краснодар» дома — это совсем другая история. У них очень хороший состав, подбор игроков, тем более на своем поле. Они выглядят гораздо сильнее, чем на выезде в этом плане «Динамо». При этом, не скажу, что «Динамо» было обречено, у них даже моменты были. Но вот той уверенности не было... Всю весну многие эксперты говорили, хватит ли у них психологии бороться за первое место: и про «Краснодар», и про «Динамо». Как выяснилось, нет, не хватило.

— Есть ли ощущение, что они действительно пытались играть на ничью?

— Я думаю, что нет, но держали в уме: «Да, нам это подходит». Сказать, что прямо вот играли на ничью, нельзя. Но более агрессивно они стали действовать только после того, как пропустили.

«Динамо» из-за поражения от «Краснодара» упустило возможность стать чемпионом и заняло третье место в РПЛ. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».