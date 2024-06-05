Радимов оценил работу Игнашевича в «Балтике»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал работу Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Все время приходят на ум слова Газзаева про результат. Игнашевич должен знать это как никто другой, он же работал с Валерием Георгиевичем. Но результата-то не получилось. Объективные причины тут есть.

Симпатичная команда, в плане качества игроков и качества игры было сносно. Но сказать, что прям вообще «вау», я тоже не могу», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера команды.