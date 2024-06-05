Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Радимов оценил работу Игнашевича в «Балтике»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал работу Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Все время приходят на ум слова Газзаева про результат. Игнашевич должен знать это как никто другой, он же работал с Валерием Георгиевичем. Но результата-то не получилось. Объективные причины тут есть.

Симпатичная команда, в плане качества игроков и качества игры было сносно. Но сказать, что прям вообще «вау», я тоже не могу», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера команды.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Обсудить
Читайте также
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов покинул команду