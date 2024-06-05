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Сегодня, 18:51

Радимов оценил шансы «Динамо» на чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне.

«В новом сезоне этого состава «Динамо» однозначно не хватит для борьбы за титул. Они в этом году прыгнули выше головы, это очевидно. И надо понимать, что в следующем сезоне «Зенит» усилится, потому что и ему не хватит этой игры. «Спартак» при Станковиче точно усилится. Иначе красно-белым нет смысла бороться за что-то, потому что игроков катастрофически не хватает. «Локомотив», если купит центрального защитника и центрального нападающего на место Дзюбы, то там вся сборная России собрана. Тоже конкурент, правильно? ЦСКА не знаю как, «Краснодар» тоже останется на уровне, я думаю, что Сафонову смогут найти замену. То есть, я вам назвал команды, которые будут крепкими в следующем чемпионате, а иди еще попробуй тот же «Рубин» обыграть», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Динамо» в сезоне-2023/24 чемпионата России заняло третье место. Победителем стал «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-dinamo-v-e-tom-sezone-pry-gnulo-vy-she-golovy/
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
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