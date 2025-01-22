Радимов оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в петербургский клуб.

«Я не знаю, насколько быстро вкатится в чемпионат Луис Энрике, я его просто не видел ни разу. Когда будут матчи, тогда можно будет говорить. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше. А Луис Энрике — это другой шаг», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о подписании Энрике по схеме «4+1» 20 января, сумма трансфера составила от 32 до 35 миллионов евро. 24-летний хавбек выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. На счету бразильца 12 голов и 6 результативных передач в 55 встречах за «Ботафого».