Радимов — о Владимире Федотове: «Он доказал, что у него есть яйца»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре ЦСКА.

— У вас есть уверенность, что ЦСКА второе место уже не упустит?

— Честно? Нет. В нашем чемпионате может быть все что угодно. Но армейцы серебро заслужили.

— Главные козыри ЦСКА?

— Игровая дисциплина. Я, например, считал, что лучший футболист в этой команде — Карраскаль. С отрывом! Но Федотов доказал, что у него есть яйца. Увидел, что колумбиец где-то не дорабатывает — и усадил на скамейку. Выпускает Заболотного, и тот приносит пользу.

— Федотов и Облякову новую роль нашел.

— Ваня — молодец, я за него очень рад. Игрок многопрофильный, работоспособный, может закрыть любую позицию в середине поля. Сейчас действует ближе к атаке и стал настоящим лидером ЦСКА. Забивает, отдает. В каком-то смысле — открытие сезона.