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Радимов: «Встреча «Спартака» с судьями выглядит странно. Не очень красиво получается»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Владислав Радимов отреагировал на то, что тренерский штаб «Спартака» встречался с руководством российского судейского корпуса.

«Встреча «Спартака» с судьями выглядит странно. Явно там не обсуждали ничего такого криминального, но выглядит не очень правильно. Почему именно «Спартак»? Если бы встреча была со всеми клубами, то было бы более справедливо. Не очень красиво получается, когда встреча происходит только с одним клубом. Это неравные условия», — приводит Sport24 слова Радимова.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 40 очков за 20 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-radimov-vstrecha-spartaka-s-sudyami-vyglyadit-stranno-pochemu-imenno-spartak-eto-neravnyye-usloviya
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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