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Сегодня, 10:18

Радимов: «Зенит» решил, что победа в Самаре сама придет в руки»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему сине-бело-голубые не смогли вырвать победу в матче с самарской командой.

В игре 22-го тура РПЛ в Самаре «Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1).

«После того как «Зенит» сравнял счет, он не взвинтил дальше темп. Подумали, что все само придет в руки. Вроде как в прошлом году, когда в Самаре только один Малком забил четыре мяча. Возможно, подумали, что здесь тоже так пойдет. Но не получилось. Всем нужны очки. И Самара уперлась, потому что на старте у них не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Крылья Советов» с 30 баллами идут на 8-й позиции.

 

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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