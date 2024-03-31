Радимов отреагировал на слова Абаскаля про Бога, который помогает ему при выборе состава

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о выборе состава на матч.

«Абаскаль над нами издевается! То, что «Спартак» сыграл плохо, это понятно, и обсуждать тут нечего. То, что Абаскаль своими фразами про состав, который ему выбирает Господь, издевается над всеми нами — очевидно», — написал Радимов в Telegram-канале.

После ничьей с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.