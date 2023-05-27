Радимов: «Дзюба в матче с «Динамо» должен показать, что «Локомотив» с ним не зря продлил контракт»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

«Это дерби, поэтому игра должна быть интересной. К тому же, Артем Дзюба должен показать, что с ним не зря продлили контракт. А что касается «Динамо», то победа в прошлом туре над «Торпедо» вообще не показательна. «Торпедо» — не команда была, даже не знаю, как ее назвать... Это не спортсмены, скажем так. И я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем они играют в Лужниках. А вот на фоне «Локомотива» и пусть доказывают. И еще интересно, как сыграет Лещук, если сыграет, который говорил после прошлого тура, что новый тренер за неделю все донес до игроков... Вот и посмотрим, донес ли, но не на фоне «Динамо», а на фоне «Локомотива» и Дзюбы», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков).