Радимов: «Этот «Краснодар» либо не попадет в тройку, либо выиграет чемпионат»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Краснодара» после возвращения Мурада Мусаева.

«Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство, я уже об этом говорил. А команда Ивича не могла бы этого сделать. С приходом Мусаева краснодарцы забивают в первые 15 минут, футбол стал более агрессивный, более яркий. И, я думаю, Сергей Галицкий именно это всегда хотел видеть, и вот он это получил. И мое мнение, что этот «Краснодар» либо не попадет в тройку, либо выиграет чемпионат. С Ивичем точно не были бы первыми, но были бы вторыми или третьими. А сейчас — либо пан, либо пропал», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», который опережает «быков» на 1 очко.