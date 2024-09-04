Радимов — о «Динамо»: «Личка абсолютно прав, жестко критикуя команду»

Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Радимов назвал проблемы бело-голубых, которые не позволили им в минувшем туре увезти победу из Оренбурга (2:2).

«Личка абсолютно прав, жестко критикуя команду. Нельзя играть так в футбол, если ты хочешь бороться за золото. А я думаю, что другого варианта для «Динамо» нет. Они без титулов с 1976 года. Если ты в прошлом чемпионате до последнего тура претендовал на золото, то в следующем году должен ставить себе задачу победить в чемпионате. А куда еще стремиться? И получается, что ничего не изменилось. Я уже говорил — команде нужен лидер, им должен стать Тюкавин. И даже не на поле. Он должен в раздевалке всех собрать, он объединить должен команду. Не может один Лунев их тащить всегда», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, вторым стал «Краснодар», а чемпионский титул завоевал «Зенит».