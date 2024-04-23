Радимов о «Зените»: «Все хотят больше феерии, но в борьбе за чемпионство хватает того, что есть»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Встреча состоялась 21 апреля в Санкт-Петербурге. Автором единственного гола стал бразильский полузащитник Клаудиньо.

«Зенит» просто забивает гол, закрывает свои ворота и набирает три очка. Это знаете, как называется? Туром меньше, тремя очками больше. Понятно, что все хотят видеть более качественную игру. Это однозначно. Все хотят больше феерии. Но в данной ситуации, в борьбе за чемпионство, этого хватает», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 набранных очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от команды Сергея Семака на 4 очка.

24 апреля петербуржцы проведут домашнюю встречу с «Рубином».