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Сегодня, 13:16

Радимов: «Игнашевич получил опыт с «Балтикой» и может продолжать карьеру»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил перспективы Сергея Игнашевича продолжить тренерскую карьеру. 44-летний специалист объявил об уходе из «Балтики» после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Я думаю, что Сергей Игнашевич вполне может продолжить тренерскую карьеру. Он, конечно же, прибавляет в опыте, потому что, если вспомнить период, когда Сергей работал в «Торпедо», команда вообще не показывала никакого футбола. Там было вообще непонятно что. С «Балтикой» получились разные осень и весна. Я думаю, что Игнашевич на этом учится. Это приходит с опытом», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ранее Игнашевич работал в «Торпедо» и молодежной команде ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Сергей Игнашевич
Футбол
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