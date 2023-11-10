Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Радимов: «Для Гончаренко в «Урале» все может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мыслями в преддверии матча самарского клуба с «Уралом» в 15-м туре РПЛ.

«Тут встречаются две команды, которые находятся явно не на самом пике. Но если от «Крыльев» поначалу никто не ждал, что они будут наверху, а они туда забрались, и им сейчас все-таки полегче. А вот у «Урала» — стремление вниз, это называется. Не самый лучший период, надо что-то делать», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он считает, что кредит доверия к Виктору Гончаренко в «Урале» не безграничен.

«Ну как можно сказать, что он безграничен? Команда столько игр не выигрывает, проигрывает, скатывается ниже и ниже. Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Гончаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками. У команды Гончаренко 16 очков и 12-я строчка. 46-летний специалист возглавляет клуб из Екатеринбурга с 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-dlya-goncharenko-v-urale-vse-mozhet-zakonchit-sya-kak-by-ivanov-ego-ni-podderzhival/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Обсудить
Читайте также
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Тихонов не ждет много голов в матче «Крылья Советов» — «Урал»
Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»
Олусегун: «Все хотят победить «Краснодар», но мы шаг за шагом идем за трофеем»
«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Наумов: «У «Локомотива» много слабых мест — опытный Ромащенко постарается найти лазейки к его воротам»
Деменко: «Сафонов сейчас не сильнее Кержакова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»

Тихонов не ждет много голов в матче «Крылья Советов» — «Урал»