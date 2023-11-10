Радимов: «Для Гончаренко в «Урале» все может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мыслями в преддверии матча самарского клуба с «Уралом» в 15-м туре РПЛ.

«Тут встречаются две команды, которые находятся явно не на самом пике. Но если от «Крыльев» поначалу никто не ждал, что они будут наверху, а они туда забрались, и им сейчас все-таки полегче. А вот у «Урала» — стремление вниз, это называется. Не самый лучший период, надо что-то делать», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он считает, что кредит доверия к Виктору Гончаренко в «Урале» не безграничен.

«Ну как можно сказать, что он безграничен? Команда столько игр не выигрывает, проигрывает, скатывается ниже и ниже. Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Гончаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться. Поэтому здесь и сейчас «Уралу» надо набирать очки», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками. У команды Гончаренко 16 очков и 12-я строчка. 46-летний специалист возглавляет клуб из Екатеринбурга с 2022 года.