Радимов: «После поражения от оренбуржцев «Спартаку» надо что-то менять»

Сегодня, 10:58
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь.
В составе не будет Джикии, который пропустит матч из-за травмы? Ну после того, как он сыграл с «Оренбургом», я даже не знаю, смог бы он попасть в состав, если был бы здоров... Не факт вообще", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 31 марта в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.