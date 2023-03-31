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Радимов: «После поражения от оренбуржцев «Спартаку» надо что-то менять»

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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь.
В составе не будет Джикии, который пропустит матч из-за травмы? Ну после того, как он сыграл с «Оренбургом», я даже не знаю, смог бы он попасть в состав, если был бы здоров... Не факт вообще", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 31 марта в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-posle-oshibok-dzhikii-v-matche-s-orenburgom-ne-fakt-chto-on-popal-by-v-startovy-j-sostav-na-igru-s-ahmatom/
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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