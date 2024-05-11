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Радимов: «ЦСКА не позволит себе сыграть в Петербурге с «Зенитом» спустя рукава»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«ЦСКА просто не позволит себе играть в этом матче в Петербурге спустя рукава. При том, что сейчас, очевидно, армейцам нужен кубок. Матч «Зенит» — ЦСКА — это марка, на него будет смотреть вся страна. И просто так «Зениту» в нем не будет. И петербуржцы могут и не выиграть этот матч.
У ЦСКА, я думаю, никакой ротации не будет — армейцы будут играть теми, кто есть. Да и тут и ротировать особо смысла нет — по весне не так много было игр, где тут успеть устать? Я помню, когда сам играл, у нас было по 9 игр за месяц — чемпионат, Кубок, еврокубки...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу, 11 мая и начнется в 19.00 (мск).

Источник: РБ Спорт
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