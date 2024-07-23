Радимов: «Зенит» на старте впечатляет. И даже закрадывается мысль: в чем подвох?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от стартовых матчей петербургского клуба в новом сезоне.

«Безусловно, «Зенит» на старте впечатляет. И даже закрадывается мысль: «А неужели настолько все хорошо? В чем подвох?» У «Зенита» сейчас отличная обойма футболистов. Приход Глушенкова, безусловно, разнообразил игру под нападающими. Но надо понимать, что пока у питерцев были соперники, которые играют в открытый футбол. А что будет, когда команды будут более закрытые? Вот там надо будет смотреть. И если говорить о том, что пока мне не понравилось в игре петербуржцев, — это когда при крупном счете в их пользу появлялась некоторая расхлябанность. При крупном счете, возможно, такое можно себе позволить, а если преимущество будет только в один мяч, то тут могут быть проблемы», — отметил Радимов «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок, а в 1-м туре РПЛ разгромил «Крылья Советов» (4:0). В обоих матчах дублями отметился Максим Глушенков.