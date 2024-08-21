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Сегодня, 14:41

Радимов — об игре «Спартака»: «Нравится, что, даже забив один мяч, они не заканчивают играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» на старте сезона-2024/25.

«Спартак» нравится тем, что приобрел Барко, я уже не раз об этом говорил. А еще «Спартак» нравится крайними защитниками, которые ни при Абаскале, ни при Слишковиче, ни при ком другом так здорово не поддерживали атаки, как сейчас.

Что еще нравится в «Спартаке»: даже забив один мяч, они не заканчивают играть. Можно говорить о слабости «Факела», и оно так и есть, действительно «Факел» очень слаб, но главное, что «Спартак» не останавливается на достигнутом», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 5 туров «Спартак» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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