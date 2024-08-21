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Сегодня, 16:36

Радимов похвалил Кругового за игру в матче с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов рассказал, что думаеь о матче красно-синих с «Локомотивом» (1:0).

— Мне понравилась игра ЦСКА в начале, понравилась своим прессингом. То есть, это не федотовский ЦСКА, который планомерно расшатывал соперника, здесь действительно пытались атаковать, прессинговать, и моменты были. Мне очень понравился Круговой в атакующих действиях. Ему Круговому надо становиться лидером этой команды, потому что там лидеры только Дивеев да Обляков, Акинфеева в расчет не беру. Ну и нужен армейцам нападающий, потому что не может один Дивеев забивать постоянно. Самое главное, что у ЦСКА как не было скамейки, так ее и нет, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После пяти туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице с 7 очками. Отставание красно-синих от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Данил Круговой
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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