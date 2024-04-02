Радимов: «Тренерский штаб «Ростова» — один из сильнейших в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился впечатлениями от победы «Ростова» над «Динамо» в 22-м туре РПЛ (4:1).

«Карпин собрал отличную команду, они прекрасно готовы. И вообще, тренерский штаб «Ростова», я думаю, один из самых сильных в России. Вы посмотрите, как они выглядят физически! Это заслуга тренера по физподготовке, сработано просто на пять баллов. Они носятся, прессингуют весь матч. А еще «Ростов» надо похвалить за трансферную политику — все, кого они взяли, все пришлись ко двору. И молодежь хорошая подрастает», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После 21 матча «Ростов» с 30 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.