Радимов: «Зенит» неоднократно отыгрывал отрывы, но такого «Краснодара» не было никогда»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении «Краснодара» и гонке за чемпионство в РПЛ.

«Последние игры говорят, что они всерьез настроены на лидерство. Второе — они почувствовали уверенность в своих силах. И остановить их будет действительно сложно. Но самое главное, наверное, не победа над Самарой, а те победы над «Локомотивом», «Зенитом», «Спартаком», которые были добыты уверенно. В этом плане «Краснодар» смотрится во всех направлениях. Я думаю, что, если они доедут с такой уверенностью до зимнего перерыва, а там еще и усилят состав, некоторые позиции, то, конечно же, это очень серьезный претендент на чемпионство. Ввиду того, что «Зенит», допустим, с «Локомотивом» вчера еще сыграли вничью…

«Зенит» такие отрывы отыгрывал неоднократно. Другое дело, что не было такого «Краснодара» никогда. А тут, повторюсь, они уж больно уверены в своих силах», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 13 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 балла.