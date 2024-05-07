Радимов о назначении Илича: «Пари НН» рискует отправиться в первую лигу»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о назначении Саши Илича главным тренером «Пари НН».

46-летний специалист возглавил нижегородский клуб 4 мая, подписав контракт до конца июня 2025 года. Под его руководством команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

«Назначение Саши Илича в «Пари НН» стало неожиданностью, конечно. А как иначе? Человек приезжает за один день. Он может и хороший человек. Я вообще против него ничего не имею. Илич что-то изменит за это время? Сильно сомневаюсь. Ну и показательны их 13% владения мячом, все в своей штрафной встали, не дали «Спартаку» забить. Конечно, это не показатель работы Илича, точно. Какой он тренер, никто не узнает за один день. Но вместе с ним руководство «Пари НН» очень рискует отправиться в первую лигу», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

12 мая нижегородцы проведут выездную встречу с «Сочи».