Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Радимов о назначении Илича: «Пари НН» рискует отправиться в первую лигу»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о назначении Саши Илича главным тренером «Пари НН».

46-летний специалист возглавил нижегородский клуб 4 мая, подписав контракт до конца июня 2025 года. Под его руководством команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

«Назначение Саши Илича в «Пари НН» стало неожиданностью, конечно. А как иначе? Человек приезжает за один день. Он может и хороший человек. Я вообще против него ничего не имею. Илич что-то изменит за это время? Сильно сомневаюсь. Ну и показательны их 13% владения мячом, все в своей штрафной встали, не дали «Спартаку» забить. Конечно, это не показатель работы Илича, точно. Какой он тренер, никто не узнает за один день. Но вместе с ним руководство «Пари НН» очень рискует отправиться в первую лигу», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

12 мая нижегородцы проведут выездную встречу с «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Швейцария попала в группу Евро к Германии, Венгрии и Шотландии
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Бразильцам стало скучно, Семак жалуется на удачу, а очков также мало, как при Манчини. Что происходит в «Зените» после поражения от «Факела»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Радимов: «Дайте переговоры ВАР — и мы узнаем, кто из арбитров профнепригоден»

Радимов: «В Воронеже Алип ошибся машинально. Надо было предугадать отскок мяча»