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Сегодня, 23:15

Радимов: «В Воронеже Алип ошибся машинально. Надо было предугадать отскок мяча»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Факелом» (1:1).

В прошедшей встрече воронежцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых после игры рукой защитника Нуралы Алипа. Пенальти реализовал нападающий Евгений Марков.

«Забей «Зенит» раньше третий-четвертый мяч, моментов было миллион... «Факел» раскрылся, пространства много, убегали, но доводить до конца не смогли. И моментов у них не было. Но рано или поздно в концовке команда, проигрывающая 0:1, будет устраивать навал, что и получилось. И, конечно же, Алип ошибся. Он просто не рассчитал, что отскок может быть в другую сторону.

 
Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо (справа) и футболист &laquo;Факела&raquo; Табо Селе. «Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились". Ташуев о спасении Воронежа

Но здесь поле сухое, трава повыше. И было видно, что мяч крутится, немного в другую сторону будет отскакивать. Надо было предугадать. Но Алип не рассчитал, и получилось, что потянулся рукой уже машинально», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Нуралы Алип
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