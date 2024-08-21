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Сегодня, 11:31

Радимов — о потерях «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Двух равноценных составов нет даже у «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил потери комады перед матчем со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

«Двух равноценных составов нет даже у мадридского «Реала». Всегда те футболисты, которые в старте, в какой-то степени все равно выше уровнем, чем запасные, в силу тех или иных возможностей. Допустим, Ерохин классный футболист, выходит, забивает, делает все возможное, но Ерохину сколько уже лет, 35 или 36?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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