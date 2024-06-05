Радимов: «Федотов в ЦСКА доказал свой уровень, выше прыгнуть невозможно»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на решение армейского клуба уволить с поста главного тренера Владимира Федотова.

«Судить о решении руководства ЦСКА точно не нам. Я считаю, что Федотов за это время в ЦСКА доказал свой уровень, например, в прошлом году. Выше просто прыгнуть невозможно. Второе место и победа в Кубке, выше только «Зенит». При этом, мне кажется, если бы ЦСКА занял, допустим, не шестое место, а, например, четвертое, то, может быть, и не было бы увольнения», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.