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Сегодня, 12:28

Радимов: «От ЦСКА не было футбола в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил игру армейцев в матче против «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«Начнем с того, что качество футбола в этом матче просто отсутствовало. Если «Спартак» играл хоть как-то в футбол, то ЦСКА... Попалось тут интервью Аленичева, что ЦСКА — команда уровня ФНЛ. Ну, наверное, не столь категорично. Но в этом матче все выглядело просто... Футбола от ЦСКА не было, это не футбол. То есть если они хотят играть в футбол в самом простом понятии этого слова, чтобы болельщиков не путать, то смысл заключается в том, что игрок в красно-синей форме должен отдавать пас красно-синему, пас должен идти вперед, на скорости должен бегать с мячом, а не ходить с ним. И самое важное, что надо пробовать эту кожаную сферу забить между трех сколоченных палок, обтянутых сеткой. Вот этого у ЦСКА не было точно, мне кажется. Если сейчас и проводить разбор игры Николичу, то надо начать с основ футбола», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 14 туров ЦСКА с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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