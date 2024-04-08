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Сегодня, 00:29

Радимов — о Лещуке: «10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? Если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь», — написал Радимов в Telegram-канале.

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«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Владислав Радимов
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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