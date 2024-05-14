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Сегодня, 17:01

Радимов раскритиковал Кассьерру за пенальти в матче с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил эпизод с пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Единственный гол с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола нападающего «Зенита» Матео Кассьерры на Илье Агапове.

«Если быть объективным, то это, конечно, глупость со стороны Кассьерры. Потому что человек он довольно-таки опытный, играет в сборной Колумбии. Ну, понятно, что здесь надо просто аккуратно, и все. Ведь любой наступ — это пенальти. Пенальти-то очевидный, тут спорить нечего. И игрок от ворот выбегает. Ну ладно бы это был Чалов или там Обляков! А это был Агапов... Который совершенно безопасен был в данной ситуации», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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