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23 октября, 19:15

Радимов — о Бевееве: «С Сочи» отыграл безобразно! Футболист, попадавший в расширенный список сборной, не имеет права такие ляпы допускать"

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» прокомментировал игру защитника «Урала» Мингияна Бевеева в матче с «Сочи» в 12-м туре РПЛ.

— Мингиян, замененный еще до перерыва, причастен ко всем голам в ворота его команды. Сначала выбил мяч из штрафной прямо на ногу Кравцову. Затем не успел накрыть Бурмистрова. И, наконец, позволил легко обыграть себя Крамаричу.

— Ну и наворотил.

— Да уж. Отыграл безобразно! Футболист, дважды попадавший в расширенный список сборной России, не имеет права такие ляпы допускать. Впрочем, первый тайм весь «Урал» провалил.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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