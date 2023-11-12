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Сегодня, 09:00

Радимов: «Встреча «Динамо» и «Оренбурга» может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Оренбург» лихорадит, «Оренбургу надо набирать очки. А это сложно после прошлого сезона, потому что соперники начали подстраиваться под них, поняли, как они играют. Вроде, пришел новый тренер, был какой-то всплеск. Но сейчас все встало на свои места, и очки даются со скрипом. Но «Оренбург» просто так не отдаст матч «Динамо». А зная, как команды играют в обороне, эта встреча может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vstrecha-dinamo-i-orenburga-mozhet-izobilovat-takim-kolichestvom-golov-chto-pob-et-vse-rekordy/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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